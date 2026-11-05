Shanti Gold International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Shanti Gold International hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 3,99 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,30 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 7,46 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanti Gold International 4,30 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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