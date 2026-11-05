Shanti Gold International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

05.11.26 06:35 Uhr

Das EPS wurde auf 3,99 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,30 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Shanti Gold International hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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