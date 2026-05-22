Shanti Gold International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanti Gold International hat sich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 21,22 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Shanti Gold International ein EPS von 7,75 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 20,19 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Shanti Gold International 11,06 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net