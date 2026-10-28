Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

28.10.26 06:35 Uhr

Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CNY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,59 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture einen Umsatz von 1,84 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.net