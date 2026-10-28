Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CNY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,59 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture einen Umsatz von 1,84 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen