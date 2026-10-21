Shardul Securities öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Shardul Securities hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,75 INR. Im Vorjahresquartal waren -4,400 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Shardul Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt -262,9 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem -393,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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