Shardul Securities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Shardul Securities hat am 10.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,31 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,04 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,89 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 327,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 443,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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