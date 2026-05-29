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Shardul Securities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Shardul Securities Ltd Registered Shs
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Shardul Securities hat am 10.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,31 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,04 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,89 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 327,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 443,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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