Shardul Securities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

11.07.26 06:35 Uhr

Shardul Securities hat am 10.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,31 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,04 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,89 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 327,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 443,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net