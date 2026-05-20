Share India Securities hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Share India Securities gab am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,710 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 4,21 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,43 Milliarden INR umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,79 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 15,58 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 14,89 Milliarden INR – ein Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Share India Securities 13,60 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net