"Shareholder Value"

Die Commerzbank AG hat ihren aktuellen Aktienrückkauf mit einem Volumen von rund 1,2 Milliarden abgeschlossen.

Wie die Commerzbank, die aktuell von der Unicredit übernommen wird, mitteilte, wurden gut 30,67 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von rund 39,12 Euro je Aktie zurückgekauft. Dies entspricht einem Anteil von 2,84 Prozent des Grundkapitals der Bank. Die Aktien sollen zu einem späteren Zeitpunkt eingezogen werden.

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"Mit dem Abschluss des aktuellen Aktienrückkaufs haben wir in den vergangenen Jahren insgesamt 7 Milliarden Euro Kapital an unsere Anteilseigner zurückgegeben und damit signifikanten Shareholder Value geschaffen", wird CEO Bettina Orlopp in der Mitteilung zitiert. "Wir streben an, entlang unserer Kapitalrückgaberichtlinie den vollständigen Gewinn für das Jahr 2026 an unsere Aktionärinnen und Aktionäre über Aktienrückkäufe und Dividende auszuschütten. Das sind mindestens weitere 2 Milliarden Euro über die gerade zurückgekauften 1,2 Milliarden Euro hinaus", so die Managerin.

Die Commerzbank-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,13 Prozent auf 35,91 Euro.

DJG/kla/apo

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