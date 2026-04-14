Sharjah Islamic Bank Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Sharjah Islamic Bank Registered hat am 13.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,12 AED. Im letzten Jahr hatte Sharjah Islamic Bank Registered einen Gewinn von 0,090 AED je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 1,25 Milliarden AED gegenüber 1,11 Milliarden AED im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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