Sharjah Islamic Bank Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Sharjah Islamic Bank Registered präsentierte in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,09 AED präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 AED je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,29 Milliarden AED ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,28 Milliarden AED in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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