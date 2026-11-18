SharonAI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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SharonAI hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,780 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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