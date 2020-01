Sharp bei der CES 2020: Die Verwirklichung eines 8K+5G-Ökosystems

Die Sharp Corporation (TOKYO: 6753) präsentiert bei der CES 2020 die neuesten Versionen ihres weiterentwickelten Ökosystems mit Produkten und Dienstleistungen, bei denen die Vorteile von Videos mit Ultra-HD-8K-Auflösung und fortschrittlicher 5G-Mobilfunktechnologie genutzt werden.

Das 8K+5G-Ökosystem von Sharp enthält durchgehende Lösungen für die Aufnahme, Bearbeitung, Speicherung und Bereitstellung von 8K-Inhalten, wobei die potenziellen Vorteile weit über Unterhaltung und Broadcasting hinausgehen und so unterschiedliche Sektoren wie Industrie, Sicherheit, Gesundheit, Bildung, Automobilbranche sowie intelligente Büros und Wohnhäuser erreichen. Eine mit Spannung erwartete Ergänzung des stetig wachsenden Portfolios von 8K-Produkten und -Dienstleistungen ist das neue PC-System dynabook für 8K-Videobearbeitung, das mit seinem 15,6-Zoll-Bildschirm eine kompakte und bequeme Prosumer-Plattform zum Anschauen und Bearbeiten von 8K-Material bietet.

Zu den beeindruckenden Beispielen des bei der CES 2020 präsentierten 8K+5G-Ökosystems von Sharp gehört ein auf eine Drohne montiertes System, das in Zusammenarbeit mit verschiedenen externen Interessenvertretern entwickelt wurde und der Erfassung und Übertragung von 8K-Bildmaterial in Echtzeit für Zwecke wie Rennpferdtraining und Infrastrukturvermessungen dient. Dabei handelt es sich um eines von mehreren interdisziplinären Gemeinschaftsprojekten, die sich derzeit in der Testphase befinden, um Unternehmen und Verbrauchern die praktischen Vorzüge von 8K und 5G direkt zur Verfügung zu stellen.

"Gemeinschaftsprojekte sind ein Grundpfeiler unserer Bemühungen, die Vorzüge von 8K und 5G zu nutzen", so Bob Ishida, Executive Vice President und Leiter der ICT Group. "Wir führen mit einer Reihe von externen Partnern Tests durch mit dem Ziel, das umfassende 8K+5G-Ökosysten so rasch wie möglich zu verwirklichen. Und wie unsere Präsentation bei der CES 2020 zeigen wird, sind wir fest davon überzeugt, dass unsere 8K-Technologie in Verbindung mit der Einführung von 5G einen wesentlichen Beitrag zur Gesellschaft der Zukunft leisten kann."

Über Sharp

Die Sharp Corporation ist ein weltweit tätiger Entwickler von innovativen Produkten und Kerntechnologien, die eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Zukunft der Elektronik spielen. Sharp bestimmt seine Geschäftsvision als "Die Welt mit 8K+5G und AIoT verändern". Die 8K-Technologie schafft Bilder, die eine Welt jenseits unserer Alltagsrealität offenbaren und spannende neue Entdeckungen ermöglichen. AIoT verbindet Menschen und die Gesellschaft durch künstliche Intelligenz und IoT-Technologie. Als Ursprung unzähliger Innovationen wird Sharp durch diese Ideen die Welt weiter revolutionieren. Die Sharp Corporation beschäftigt weltweit 52.640 Mitarbeiter (Stand: 30. September 2019) und erzielte in dem am 31. März 2019 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen konsolidierten Jahresumsatz von 2,4 Billionen Yen.

