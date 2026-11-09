Sharplink Gaming: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Sharplink Gaming hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 10,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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