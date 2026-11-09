Sharplink Gaming: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

09.11.26 06:35 Uhr

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 10,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Sharplink Gaming hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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