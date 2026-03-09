Sharplink Gaming: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sharplink Gaming veröffentlichte am 09.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sharplink Gaming in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1823,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,8 Millionen USD im Vergleich zu 0,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,370 USD. Im Vorjahr hatten 27,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 28,05 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 666,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Sharplink Gaming einen Umsatz von 3,66 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net