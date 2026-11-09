Sharps Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

09.11.26 06:35 Uhr

Sharps Technology ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sharps Technology die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sharps Technology -4,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 2,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sharps Technology 2,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net