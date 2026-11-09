Sharps Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Sharps Technology ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sharps Technology die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sharps Technology -4,330 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 2,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sharps Technology 2,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sharps Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sharps Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen