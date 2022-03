"SHE MOVES FORWARD"  PUMA ehrt die Frauen, die die Welt des Sports voranbringen

Das Sportunternehmen PUMA erweitert seine erfolgreiche Markenkampagne "SHE MOVES US", um sich auf seine wichtigsten Sportbotschafterinnen zu konzentrieren, die Frauen zu feiern, die den Sport vorantreiben, und andere Frauen auf der ganzen Welt zu inspirieren.

Unter der Leitung von Popstar Dua Lipa lädt PUMA seine Sportbotschafterinnen ein, über ihre Werte und die Dinge zu sprechen, die sie in ihren Disziplinen motivieren – der Schlüssel zum Erfolg, die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert waren, und die Lektionen, die sie gelernt haben.

Dua Lipa wird von mehreren PUMA-Athletinnen unterstützt, darunter die WNBA-Stars Skylar Diggins-Smith und Breanna Stewart, die Golferin Tisha Alyn, die Fußballerinnen Nikita Paris, Ingrid Engen und Fridolina Rolfö, die Dreisprung-Spezialistin Patricia Marmona, die W-Serie-Fahrerin Naomi Schiff und die Skateboarderin Isadora Pacheco.

WNBA-Star Skylar Diggins: "Für mich ist »She Moves Us« wie eine Gemeinschaft. Ich sehe diese Kampagne als Inspirationsplattform an, eine Plattform, um Frauen zu informieren, zu stärken und zu ermutigen, um Frauen zu erheben, zu feiern und vorzustellen, einschließlich unseres Lebensstils und wie Sport, Kultur und Werte miteinander verflochten sind.”

Die "She Moves Us”-Kampagne zielt darauf ab, Mädchen und junge Frauen durch die Veröffentlichung von Geschichten und gemeinsame Initiativen zu stärken, um die Rechte von Mädchen und Frauen weltweit zu beeinflussen. Sie ist direkt inspiriert von Dua Lipa, dem globalen Popstar und der PUMA-Botschafterin, die sagte: "Das Teilen von Erfolgsgeschichten trägt dazu bei, den Narrativ zu ändern, insbesondere in Bereichen wie Sport und Unterhaltung, die dazu neigen, die Leistungen von Männern zu verstärken. Frauen erzielen überall erstaunliche Ergebnisse und ihre Leistungen zu feiern, ist bestärkend und spannend. Die Kampagne ermutigt auch diejenigen, die nach den Sternen greifen wollen. Es ist an der Zeit, der Welt zu zeigen, wozu wir fähig sind!"

PUMA bietet ein umfassendes Sortiment an Sportprodukten für Mädchen und Frauen, darunter Unterwäsche, Sportbekleidung, reine Sportbekleidung sowie Schwangerschafts- und Leistungsprodukte, die ausschließlich für Frauen entwickelt wurden. PUMA unterstützt alle Sportler dabei, sich auf höchstem Niveau zu entwickeln, und arbeitet mit Organisationen und Partnern zusammen, um Hindernisse für die Teilnahme von Mädchen am Sport abzubauen. Ein Beispiel für eine solche Partnerschaft ist Women Win – eine Organisation, die Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt durch Sport stärkt.

Das Video zu She Moves Us finden Sie hier: https://youtu.be/g33Cde7j04c

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Bekleidung und Accessoires entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren hat PUMA Sport und Kultur vorangetrieben, indem es schnelle Produkte für die weltweit schnellsten Athleten geschaffen hat. PUMA bietet leistungsfähige und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in den Kategorien Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. Das Unternehmen arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um sportlichen Einfluss auf die Straßenkultur und Modewelt zu nehmen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit rund 16.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach, Deutschland.

