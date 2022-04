"She Moves Us"  PUMA-Sportlerin Molly Seidel spricht über ihre Leidenschaft für das Laufen

Die Laufsportlerin Molly Seidel sprach in einem "She Moves Us"-Video für das Sportunternehmen PUMA offen über die Opfer und Herausforderungen als Spitzensportlerin: "Ich musste in meinem Sport die männlichen Normen herausfordern, weil es im Laufsport, einem von Männern dominierten Sport, lange Zeit ganz bestimmte Vorstellungen vom Körperbild gab. Und ich denke, dass inzwischen viel amerikanische Langstreckenläuferinnen gezeigt haben, dass man nicht einem bestimmten Körpertyp entsprechen muss, um erfolgreich zu sein. Man kann so Erfolg haben, wie man ist."

Die olympische Bronzemedaillengewinnerin, die auch beim kommenden Boston-Marathon wieder dabei sein wird, möchte Mädchen und junge Frauen zu einer Karriere im Laufsport ermutigen: "Ich möchte, dass junge Frauen wissen, dass man hart arbeiten und dabei Spaß haben kann. Es gibt bestimmte Vorstellungen davon, was es braucht, um in diesem Sport erfolgreich zu sein – und ich glaube, dass viele das manchmal damit gleichsetzen, dass man ernsthaft sein muss, dass man streng zu sich selbst sein muss. Ich möchte das in Frage stellen und sagen, dass einem das, was man tut, Spaß machen sollte, wenn man gewinnen will."

"She Moves Us" will durch inspirierende Geschichten und gemeinsame Bemühungen die Rechte von Mädchen und jungen Frauen auf der ganzen Welt stärken. Inspiriert wurde die Kampagne von Popstar und PUMA-Botschafterin Dua Lipa, die sagt: "Das Teilen von Erfolgsgeschichten ist Teil der Veränderung des Narrativs, vor allem in Bereichen wie Sport und Unterhaltung, in denen bisher eher die Leistungen von Männern hervorgehoben wurden. Frauen sind bereits in allen Bereichen erfolgreich, und es ist aufregend und macht Mut, ihre Leistungen zu feiern. Außerdem ermutigt es aufstrebende junge Frauen, nach den Sternen zu greifen."

PUMA hat ein umfassendes Produktangebot für Frauen und Mädchen, die Sport treiben: Unterwäsche und Activewear, modische Sportbekleidung, Umstandsmode und leistungsunterstützende Produkte, die ausschließlich für Frauen entwickelt wurden. PUMA unterstützt alle Sportler dabei, Höchstleistungen zu erbringen und arbeitet mit Organisationen und Partnern zusammen, die sich für den Abbau von Barrieren im Sport einsetzen.

Das vollständige "She Moves Us"-Videointerview von Molly Seidel finden Sie HIER.

