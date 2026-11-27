SHEIN Global äußerte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde mit 23,98 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 23,98 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

SHEIN Global hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 10,91 Milliarden USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 10,91 Milliarden USD erzielt hatte.

Redaktion Finanzen.net