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Shein soll wieder aus Pariser Kaufhaus ausziehen

16.06.26 17:41 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Gut ein halbes Jahr nach der umstrittenen Öffnung eines Ladenbereichs der Billig-Onlineplattform Shein in Paris soll der Anbieter wieder aus dem Traditionskaufhaus BHV Marais verschwinden. Die Zusammenarbeit werde beendet, teilte die Leitung des Geschäfts mit, die das Kaufhaus vom derzeitigen Besitzer SGM übernimmt. Ein genaues Datum wurde nicht bekannt. Der französischen Zeitung "Le Parisien" zufolge will das Management, dass Shein bis zum Jahresende wieder auszieht. Shein im BHV Marais sei ein Fehler gewesen.

Unter großem Andrang und Protest war in dem Pariser Kaufhaus im November ein Ladenbereich von Shein eröffnet worden. Es war der erste solche Ladenbereich des Online-Händlers, weitere folgten in anderen BHV-Warenhäusern. Das BHV Marais teilte mit, sich wieder stärker auf Artikel rund um das Haus konzentrieren zu wollen. Näher auf Shein ging das Management in seiner Mitteilung nicht ein.

Französischen Medienberichten zufolge hatten einige Marken dem Kaufhaus nach dem Einzug von Shein den Rücken gekehrt. Zuvor habe es allerdings bereits Zahlungsausfälle beziehungsweise -verzögerungen gegeben. Auch Kundschaft sei mitunter ausgeblieben, schrieb "Le Parisien"./rbo/DP/stw