Shekhawati Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Shekhawati Industries hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,52 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,540 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shekhawati Industries einen Umsatz von 30,0 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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