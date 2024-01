Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt sich am Montagmittag fester

So bewegt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 25,72 GBP.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte um 13:35 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 25,72 GBP. Kurzfristig markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 25,72 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,42 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.288.340 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gehandelt.

Am 19.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,93 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Kursplus von 8,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,52 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 76.350,00 USD in den Büchern – ein Minus von 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shell (ex Royal Dutch Shell) 95.749,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,08 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

LSE-Handel: FTSE 100 zeigt sich letztendlich fester

LSE-Handel: FTSE 100 mit Kursplus

Starker Wochentag in London: So steht der FTSE 100 aktuell