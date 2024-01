Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Shell (ex Royal Dutch Shell) am Montagvormittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 25,72 GBP zu.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte im London-Handel um 13:35 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 25,72 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 25,72 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,42 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2.288.340 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 19.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,93 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,50 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,41 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,52 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Am 02.11.2023 lud Shell (ex Royal Dutch Shell) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 76.350,00 USD – eine Minderung von 20,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 95.749,00 USD eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 01.02.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in Höhe von 4,08 USD im Jahr 2023 aus.

