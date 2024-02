Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 25,24 GBP zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 3,1 Prozent auf 25,24 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sogar auf 25,33 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,80 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien beläuft sich auf 5.308.239 Stück.

Bei 27,93 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 10,68 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.03.2023 Kursverluste bis auf 21,50 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,82 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 31,40 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 76.350,00 USD, gegenüber 95.749,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,26 Prozent präsentiert.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,99 USD je Aktie in den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Shell-Aktie steigt: Shell mcht Fortschritte bei Produktionsausbau in Wesseling - Produktionsumbau der Raffinerie in Wesseling

Shell-Aktie etwas niedriger: Shell verkauft Tochter in Nigeria an Konsortium

Rekorddividende bei diesen fünf Ölaktien erwartet