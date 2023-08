Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) gewinnt am Vormittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 23,74 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,3 Prozent auf 23,74 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 23,76 GBP. Bei 23,64 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 135.468 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Bei 26,14 GBP erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Kursplus von 10,09 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2022 bei 20,93 GBP. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 13,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 30,02 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,54 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,47 Prozent zurück. Hier wurden 74.578,00 USD gegenüber 100.059,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

