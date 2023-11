Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag kaum verändert

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 26,47 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 26,47 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sogar auf 26,52 GBP. Die Abwärtsbewegung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ging bis auf 26,28 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,45 GBP. Bisher wurden via London 917.399 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 27,93 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Am 25.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,50 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,09 GBP.

Am 27.07.2023 legte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 74.578,00 USD, gegenüber 95.749,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,11 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 02.11.2023 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,16 USD je Aktie belaufen.

