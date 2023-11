Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 26,79 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 26,79 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,79 GBP an. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,45 GBP. Zuletzt wechselten via London 2.658.341 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 27,93 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 21,50 GBP fiel das Papier am 25.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 24,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,09 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,11 Prozent auf 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 95.749,00 USD gelegen.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlicht werden.

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

