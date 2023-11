Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 26,36 GBP ab.

Der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 26,36 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 26,28 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,45 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 145.011 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 27,93 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 5,98 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 22,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,09 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 95.749,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 74.578,00 USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

