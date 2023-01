Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Montagmittag gefragt

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 27,00 EUR. In der Spitze gewann die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 27,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.126 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,19 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Am 03.01.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2018 wurde eine Dividende in Höhe von 1,88 USD an Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,50 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Am 27.10.2022 lud Shell (ex Royal Dutch Shell) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 0,53 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 95.749,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60.044,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2024 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 5,36 USD je Aktie aus.

