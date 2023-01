Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) steigt am Vormittag

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 26,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 26,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,74 EUR. Zuletzt wechselten 3.350 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,19 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2022. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 8,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.01.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,35 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 37,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,88 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,22 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,50 GBP an.

Am 27.10.2022 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 95.749,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60.044,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 01.02.2024.

Experten taxieren den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,29 USD je Aktie.

