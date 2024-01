Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 25,85 GBP.

Um 11:48 Uhr wies die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 25,85 GBP nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 25,95 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,82 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien beläuft sich auf 1.031.978 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,93 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Kursplus von 8,07 Prozent wieder erreichen. Am 25.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,50 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,52 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Shell (ex Royal Dutch Shell) im vergangenen Quartal 76.350,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 95.749,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

