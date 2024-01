Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Nachmittag seitwärts

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Im London-Handel kam die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 25,71 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr bei 25,71 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 25,95 GBP erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sank bis auf 25,63 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,82 GBP. Zuletzt wurden via London 2.464.224 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,93 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie somit 7,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.03.2023 (21,50 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 16,38 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,52 GBP an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shell (ex Royal Dutch Shell) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 76.350,00 USD in den Büchern – ein Minus von 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shell (ex Royal Dutch Shell) 95.749,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell).

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,08 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

