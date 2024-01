Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Vormittag nordwärts

So bewegt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 25,90 GBP.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 25,90 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie legte bis auf 25,93 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den London-Handel startete das Papier bei 25,82 GBP. Bisher wurden via London 273.667 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,93 GBP an. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 7,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,50 GBP ab. Mit Abgaben von 17,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,52 GBP aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 76.350,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95.749,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

