Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 27,30 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sogar auf 27,37 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,01 EUR. Der Tagesumsatz der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belief sich zuletzt auf 63.041 Aktien.

Am 04.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,19 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,23 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 22,81 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,31 USD. Im Vorjahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,88 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,61 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 95.749,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60.044,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 5,15 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

