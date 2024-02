Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 24,91 GBP.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) gab in der London-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 24,91 GBP abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 24,84 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 24,94 GBP. Zuletzt wechselten 212.103 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,93 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 12,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,50 GBP am 25.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,40 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,77 Prozent auf 78.732,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 95.749,00 USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2024 3,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

