Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) reagiert am Montagmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 26,17 GBP zu.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 26,17 GBP. In der Spitze legte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 26,20 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 26,17 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 777.241 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei 26,64 GBP erreichte der Titel am 29.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 1,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,50 GBP. Dieser Wert wurde am 25.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,85 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,59 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,54 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 100.059,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

