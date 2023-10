Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Montagnachmittag mit Einbußen

Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 25,94 GBP ab.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 25,94 GBP. In der Spitze fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 25,94 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,17 GBP. Bisher wurden via London 2.538.934 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 29.09.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.03.2023 (21,50 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,14 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 30,59 GBP.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,47 Prozent auf 74.578,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100.059,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,08 USD je Aktie aus.

