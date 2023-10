Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 26,01 GBP ab.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 26,01 GBP ab. Bei 25,98 GBP markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 26,17 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 141.877 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei 26,64 GBP erreichte der Titel am 29.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,42 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,35 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,59 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,47 Prozent auf 74.578,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100.059,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Experten taxieren den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,08 USD je Aktie.

