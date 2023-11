Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 2,0 Prozent auf 27,10 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 27,10 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,24 GBP an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,90 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.636.024 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 27,93 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie somit 2,99 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,50 GBP am 25.03.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 20,67 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,09 GBP aus.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,30 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95.749,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

