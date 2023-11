Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) legt am Donnerstagnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 27,58 GBP zu.

Um 15:52 Uhr wies die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 27,58 GBP nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 27,60 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,90 GBP. Zuletzt wurden via London 3.975.654 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 27,93 GBP. 1,27 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,50 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,09 GBP aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 USD, nach 1,30 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 95.749,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,16 USD je Aktie aus.

