Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 26,92 GBP zu.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 26,92 GBP. In der Spitze gewann die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 26,96 GBP. Mit einem Wert von 26,90 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 173.760 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Bei 27,93 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,50 GBP. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 25,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,09 GBP an.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,11 Prozent auf 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 95.749,00 USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen.

Experten taxieren den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,16 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

FTSE 100-Handel aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im FTSE 100

Freundlicher Handel: So steht der FTSE 100 am Mittwochnachmittag

Börse London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittag schwächer