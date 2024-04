Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 27,42 GBP.

Um 15:52 Uhr ging es für das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 27,42 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 27,45 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,39 GBP. Von der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.261.631 Stück gehandelt.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,93 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,87 Prozent hinzugewinnen. Am 02.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 22,14 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 19,25 Prozent sinken.

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,03 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wird bei 31,34 GBP angegeben.

Am 01.02.2024 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,39 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,28 Prozent auf 78.732,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 101.303,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2024 3,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

