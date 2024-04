Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 27,39 GBP.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 27,39 GBP zu. Im Tageshoch stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 27,45 GBP. Bei 27,39 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 411.331 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Bei 27,93 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2023 (22,14 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,17 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 USD. Im Vorjahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,03 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,34 GBP.

Am 01.02.2024 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,11 USD gegenüber 1,39 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 78.732,00 USD im Vergleich zu 101.303,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2024 terminiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,83 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

