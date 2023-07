Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) reagiert am Mittag positiv

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 2,1 Prozent auf 23,92 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 2,1 Prozent auf 23,92 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 23,93 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 23,58 GBP. Von der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.944.019 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 26,14 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,28 Prozent hinzugewinnen. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,09 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,19 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 GBP an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,20 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) mit einem Umsatz von insgesamt 86.959,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84.204,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,27 Prozent gesteigert.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,19 USD je Aktie in den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Büchern.

