Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) macht am Nachmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 23,67 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 23,67 GBP. Bei 24,04 GBP erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,58 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 4.548.310 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,14 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,44 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,09 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,88 GBP aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 86.959,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 84.204,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,19 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Shell-Aktie im Plus: Shell kündigt höhere Dividende und weitere Aktienrückkäufe an

IEA-Analyse erwartet Höhepunkt der globalen Ölnachfrage vor 2030