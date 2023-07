Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Montagvormittag in Grün

Kursentwicklung

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 23,73 GBP zu.

Um 09:07 Uhr wies die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 23,73 GBP nach oben. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,73 GBP an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,58 GBP. Der Tagesumsatz der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belief sich zuletzt auf 366.213 Aktien.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 26,14 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 10,15 Prozent zulegen. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,09 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 24,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 29,88 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 86.959,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 84.204,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in Höhe von 4,19 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

