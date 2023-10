Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) reagiert am Mittag positiv

Blick auf Shell (ex Royal Dutch Shell)-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt ging es für das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 25,99 GBP.

Um 11:48 Uhr ging es für das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 25,99 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,05 GBP an. Bei 25,72 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 1.465.830 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 29.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,64 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Am 25.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,50 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,59 GBP.

Am 27.07.2023 lud Shell (ex Royal Dutch Shell) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,54 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100.059,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 31.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

