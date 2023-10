Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) verteidigt Stellung am Dienstagnachmittag

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,82 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 25,82 GBP. Bei 26,05 GBP markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 25,69 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 25,72 GBP. Zuletzt wechselten 3.127.694 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 26,64 GBP. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 3,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,50 GBP am 25.03.2023. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 16,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,59 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) mit einem Umsatz von insgesamt 74.578,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100.059,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 25,47 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

