Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 25,86 GBP.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 25,86 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 25,89 GBP. Bei 25,72 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 307.892 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 29.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,64 GBP. 3,02 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 16,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wird bei 30,59 GBP angegeben.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,75 USD. Im letzten Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) 74.578,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 100.059,00 USD umgesetzt worden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlicht werden. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

