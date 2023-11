Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,8 Prozent auf 26,35 GBP abwärts.

Der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 4,8 Prozent auf 26,35 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 26,34 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,64 GBP. Zuletzt wechselten via London 2.785.446 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,93 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,50 GBP ab. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 22,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,46 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023. Das EPS belief sich auf 0,93 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,26 Prozent zurück. Hier wurden 76.350,00 USD gegenüber 95.749,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,15 USD je Aktie aus.

