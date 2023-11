Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 27,46 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 27,46 GBP abwärts. In der Spitze fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 27,41 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,64 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 264.228 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei einem Wert von 27,93 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 1,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 25.03.2023 auf bis zu 21,50 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 27,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,46 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 76.350,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 95.749,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,16 USD in den Büchern stehen haben wird.

