Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Im London-Handel gewannen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 11:47 Uhr wies die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 26,12 GBP nach oben. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie legte bis auf 26,32 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 26,10 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 911.727 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei einem Wert von 27,93 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 6,95 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,50 GBP. Dieser Wert wurde am 25.03.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 17,69 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,40 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Am 02.11.2023 legte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,30 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 76.350,00 USD – eine Minderung von 20,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 95.749,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,08 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

